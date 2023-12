Doppietta di Esposito, la Samp piega il Lecco al “Ferraris”

Sampdoria 2

Lecco 0

Reti: p.t. 39′ Esposito; s.t. 26′ Esposito.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic (48′ s.t. A. Conti), Ghilardi, Gonzaléz, Murru (34′ s.t. Girelli); Kasami, Yepes (44′ s.t. Ricci), Giordano; Esposito (48′ s.t. Ntanda), Verre (44′ s.t. Askildsen); De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Panada, Malagrida, Buyla, Costantino, F. Conti, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Lecco (4-3-3): Saracco; Lepore (18′ s.t. Galli), Celijak, Bianconi, Caporale; Degli Innocenti (35′ s.t. Tordini), Sersanti (9′ s.t. Di Stefano), Ionita (18′ s.t. Lemmens); Crociata, Novakovich (18′ s.t. Eusepi), Buso.

A disposizione: Melgrati, Giudici, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Agostinelli.

Allenatore: Bonazzoli.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: De Meo di Foggia e Catallo di Frosinone.

Quarto ufficiale: D’Eusanio di Faenza.

VAR: Miele di Nola.

AVAR: Di Paolo di Avezzano.

Note: ammoniti al 30′ p.t. Sersanti, all’ 11′ s.t. Caporale, al 23′ s.t. Murru, al 27′ s.t. Ghilardi, al 38′ s.t. Verre, al 45′ s.t. Crociata e al 47′ s.t. Kasami per gioco scorretto, 42′ p.t. Gonzaléz per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 3.281 (incasso 48.978 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.