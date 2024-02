Piccini: «La Samp era nel mio destino, pronto a fare la mia parte»

Cristiano Piccini, un difensore giramondo per la Sampdoria di Andrea Pirlo. «Ho lasciato l’Italia da giovanissimo e ho giocato in tanti campionati europei – afferma il fiorentino classe 1992 -. Avevo voglia di rientrare e, non appena ho saputo dell’interesse della Samp, ho fatto di tutto per far sì che la trattativa si concretizzasse. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza a disposizione dei compagni e del mister, sarà un onore essere allenati da un campione come lui».

Destino. A Genova arriva con dieci anni di ritardo rispetto all’interessamento di Mihajlovic che dopo averlo fatto esordire giovanissimo nella sua Firenze nel 2010, avrebbe voluto portarlo al Doria già nel 2014. «A Sinisa sarò sempre grato, la mia carriera è partita grazie a lui – prosegue Piccini -. Nel mio percorso ho incontrato diversi ex blucerchiati che mi hanno raccontato dell’importanza di questa maglia e tra i vari segni del destino c’è il mio esordio in Nazionale con l’Ucraina, avvenuto proprio al “Ferraris” con Roberto Mancini allenatore e la rifinitura svolta a Bogliasco. Ora sono pronto a fare la mia parte per risalire la classifica insieme ai miei compagni e ai tifosi che in ogni partita continueranno a sostenerci».