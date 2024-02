Darboe: «La Samp è la scelta giusta, qui per Colley e Pirlo»

La vita sa essere imprevedibile. Negli ultimi giorni del calciomercato invernale Ebrima Darboe è arrivato alla Sampdoria e a Genova, la città in cui, dopo la classica trafila nelle giovanili della Roma, esordì in Serie A il 2 maggio 2021. «Ricorderò per tutta la vita quella partita, anche se alla fine perdemmo 2-0 – racconta il numero 55 gambiano, che ha già debuttato in blucerchiato con il Modena -. Ora sono felicissimo di essere qui: Omar Colley mi ha parlato molto bene della squadra e della società, questa è una piazza con una grande storia e mi ha assicurato che la Samp è stata la scelta giusta».

Mister. Al Doria Darboe trova Andrea Pirlo, un altro segno del destino. «Per me che gioco a centrocampo è sempre stato un idolo – rivela -, lo incontrai quando stava svolgendo il corso da tecnico e gli chiesi una foto insieme, dicendogli che un giorno mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui e, adesso, eccomi qui. Spero di aiutarlo per questa seconda parte di campionato: la Serie B è lunga e con i miei compagni possiamo sicuramente portare la Samp dove merita».