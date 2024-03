Doppietta di De Luca e sigillo di Verre, tris alla Feralpisalò

Per il match report completo della sfida tra verdeblù e blucerchiati clicca qui.

Feralpisalò 1

Sampdoria 3

Reti: p.t. 8′ De Luca rig., 18′ De Luca; s.t. 3′ Kourfalidis, 35′ Verre.

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Felici, Kourfalidis (36′ s.t. Hergeligiu), Fiordilino, Di Molfetta (21′ s.t. Zennaro), Tonetto (11′ s.t. Letizia); La Mantia (21′ s.t. Butic), Manzari (36′ s.t. Pietrelli).

A disposizione: Liverani, Volpe, Voltan, Krastev, Verzelletti, Attys.

Allenatore: Zaffaroni.

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Leoni (41′ s.t. Depaoli), Ghilardi, González; Stojnovic, Kasami (23′ s.t. Girelli), Yepes, Darboe (6′ s.t. Askildsen), Barreca (23′ s.t. Giordano); Verre (41′ s.t. Álvarez); De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Esposito, Lotjonen, F. Conti, Ntanda, Alesi, Pozzato.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Bresmes di Bergamo e Niedda di Ozieri.

Quarto Ufficiale: Gasperotti di Rovereto.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti all’11’ p.t. Barreca, al 16′ p.t. Leoni, al 28′ p.t. Fiordilino, al 43′ p.t. Darboe, al 28′ s.t. Askildsen, al 47′ s.t. Stojanovic per gioco scorretto, al 28′ p.t. Yepes per proteste; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 241 (rateo 279,69 euro), paganti 3.914 (incasso 46.555, 28 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.