Kasami e De Luca ribaltano Duris, la Samp super l’Ascoli

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e bianconeri clicca qui.

Sampdoria 2

Ascoli 1

Reti: p.t. 10′ Duris; s.t. 32′ Kasami, 40′ De Luca.

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Leoni (21′ s.t. Depaoli), Ghilardi, González; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (15′ s.t. Esposito), Barreca; Álvarez (36′ s.t. Borini); De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Lotjonen, Giordano, Girelli, F. Conti, Ntanda, Alesi, Pozzato.

Allenatore: Pirlo.

Ascoli (3-5-2): Vasquez; Quaranta, Bellusci (36′ s.t. Vaisanen), Mantovani; Falzerano (36′ s.t. Celia), Valzania, Caligara (21′ s.t. D’Uffizi), Giovane, Zedadka; Duris (21′ s.t. Nestorovski), Rodríguez (28′ s.t. Maiga Silvestri).

A disposizione: Bolletta, Sciammarella, Streng, Tarantino, Milanese, Bayeye, Tavcar.

Allenatore: Castori.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Assistenti: De Meo di Foggia e Bitonti di Bologna.

Quarto ufficiale: Cherchi di Carbonia.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Maggioni di Lecco.

Note: ammoniti al 25′ p.t. Quaranta, al 29′ p.t. Stojanovic, al 35′ p.t. De Luca, al 39′ s.t. Valzania, al 49′ s.t. Esposito per gioco scorretto, al 26′ s.t. Vasquez per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t., 5′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 3.166 (incasso 29.582 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.