Leoni apre, Darboe chiude: 2-2 a Palermo per la Sampdoria

Per il match report completo della sfida tra rosanero e blucerchiati clicca qui.

Palermo 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 20′ Leoni, 22′ Brunori rig., 28′ Mancuso; s.t. 16′ Darboe.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Stulac (19′ s.t. Henderson), Di Francesco (45′ s.t. Traorè), Lund; Mancuso (19′ s.t. Soleri), Brunori.

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Jensen, Insigne, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Aurelio.

Allenatore: Mignani.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni (37′ s.t. Murru), Ghilardi, González; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (29′ s.t. Depaoli), Barreca (20′ s.t. Giordano); Verre (37′ s.t. Pedrola), De Luca (20′ s.t. Borini).

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Lotjonen, Alvarez, Girelli, F. Conti, Ntanda.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Di Gioia di Nola e Fontemurato di Roma 2.

Quarto ufficiale: Frascaro di Firenze.

VAR: Maggioni di Lecco.

AVAR: Paterna di Teramo.

Note: ammoniti al 33′ p.t. Lucioni, al 43′ p.t. Barreca, al 14′ s.t. Di Mariano per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; terreno di gioco non in perfette condizioni.