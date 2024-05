Tris di Borini: la Samp supera il Catanzaro ed è settima

Catanzaro 1

Sampdoria 3

Reti: p.t. 4′ Borini rig., 39′ Oliveri; s.t. 13′ e 16′ Borini.

Catanzaro (4-4-2): Sala; Sounas (43′ s.t. Rafele), Brighenti, Krajnc, Miranda; Stoppa, Verna, Pompetti (34′ s.t. Pontisso), Oliveri (34′ s.t. Situm); Donnarumma (18′ s.t. Brignola), Iemmello (18′ s.t. Biasci).

A disposizione: Grimaldi, Borrelli, Antonini, Scognamillo, Vandeputte, Viotti, Veroli.

Allenatore: Vivarini.

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi (17′ s.t. Depaoli), González (17′ s.t. Piccini); Stojanovic, Ricci, Darboe (33′ s.t. Verre), Giordano; Esposito (23′ s.t. Benedetti), Borini (23′ s.t. Álvarez); De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Barreca, Askildsen, Conti, Kasami, Ferrari, Yepes.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Yoshikawa di Roma 1.

Quarto ufficiale: Mirebella di Napoli.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Note: ammoniti al ‘3 p.t. Miranda, al 10′ p.t. González, al 32′ s.t. Giordano per gioco scorretto, al 28′ p.t. Ghilardi per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 4’ s.t.; abbonati 5.423, paganti 3.738; terreno di gioco in buone condizioni.