Ritiro 2024: altre due amichevoli in Germania per i blucerchiati

Non solo il revival europeo con il Carl Zeiss. Il ritiro 2024 della Sampdoria di Andrea Pirlo, in programma a Jena, in Germania, dal 14 al 30 luglio prossimi, si arricchisce ufficialmente di altre due amichevoli.

Dynamo. Sabato 20 luglio a Berlino i blucerchiati faranno il proprio debutto stagionale con i padroni di casa della BFC Dynamo. Il club – che milita nella quarta serie tedesca, girone Nordost della Fußball-Regionalliga, lo stesso del Carl Zeiss – fu uno dei protagonisti dell’allora Germania Est: nel palmarès dei berlinesi figurano 10 titoli consecutivi vinti tra il 1978 e il 1988 e 3 Coppe nazionali. La Dynamo raggiunse inoltre i quarti di finale della Coppa dei Campioni nelle edizioni ’79/80 e ’83/84.

Magdeburg. Test sulla carta più impegnativo sarà quello successivo. Sabato 27 luglio il Doria affronterà infatti il Magdeburg all'”Avnet Arena”, lo stadio principale della città di Magdeburgo. I biancazzurri partecipano alla 2. Bundesliga, la seconda serie professionistica tedesca, dopo essere stati a loro volta una società di prima fascia in ambito orientale: 3 campionati vinti (’71/72, ’73/74 e ’74/75), 7 Coppe della Germania Est e una Coppa delle Coppe ottenuta ai danni del Milan (’73/74).

– BFC Dynamo-Sampdoria (sabato 20 luglio, ore 17.00, “Sportforum Hohenschönhausen” di Berlino, Germania)

– Magdeburg-Sampdoria (sabato 27 luglio, ore 15.00, “Avnet Arena” di Magdeburgo, Germania)

– Carl Zeiss-Sampdoria (mercoledì 30 luglio, ore 20.00, “Ernst-Abbe-Sportfeld” di Jena, Germania)