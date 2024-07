Samp al lavoro: palestra al mattino, palla al pomeriggio

Seconda doppia seduta consecutiva per la Sampdoria, impegnata al centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena nella preparazione estiva pre-campionato. In mattinata i blucerchiati di Andrea Pirlo sono stati divisi in due gruppi, alle prese con forza in palestra e trasformazione atletica sul campo; nel pomeriggio è tornata la palla con torelli e partitelle. Domani, mercoledì, è in agenda una sola razione di lavoro tardo pomeridiana.