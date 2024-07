Akinsanmiro: «Qui per Pirlo e per crescere con la Samp»

Vent’anni da compiere il prossimo 25 novembre, idee chiare e tanta voglia di mettersi a disposizione. Ebenezer Akinsanmiro parla così nella sua prima intervista da bluerchiato. «Sono molto felice ed emozionato di essere alla Samp – spiega il centrocampista nigeriano -. Amo già la squadra, lo staff è gentile, i compagni mi hanno già dimostrato amicizia: sono stati tutti molto accoglienti. Voglio lavorare duro, fare del mio meglio e aiutare il gruppo: questo è l’obiettivo per la mia stagione».

Leggenda. Tanti i motivi del suo arrivo dall’Inter, tra cui la stima di Pietro Accardi e la presenza di Andrea Pirlo. «Prima di tutto ho scelto la Sampdoria perché è un grande club e rappresenta una grossa opportunità per me – rivela Aki -. Il direttore Accardi ha dimostrato di credere davvero in me e poi sono qui anche per l’allenatore, Pirlo, una leggenda che ha giocato nel mio stesso ruolo. Mi aiuterà molto a crescere e a migliorare il mio gioco».