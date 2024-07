La Samp saggia l'”Ad Hoc Arena”, mercoledì pomeridiano

Primo allenamento all'”Ad Hoc Arena” per la Sampdoria che ha saggiato il prato del nuovo stadio cittadino di Jena per poi concedersi un barbecue serale in compagnia dei padroni di casa del Carl Zeiss. Dopo una mattinata di forza in palestra e di trasformazione su uno dei quattro campi del centro sportivo “Ernst Abbe”, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta pomeridiana a base di pallone (torelli e serie di partitelle in vari spazi) all’interno dell’impianto che ospiterà l’amichevole con i tedeschi del 30 luglio. Domani, mercoledì, riposo mattutino: è stata infatti fissata un’unica sessione di lavoro al pomeriggio.