Giochi e sorrisi per affinare l’intesa, venerdì pomeridiano

La Sampdoria continua gli allenamenti al centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena. Obiettivo di Andrea Pirlo e staff è certamente quello di affinare l’intesa del gruppo lavorando col sorriso. Un orientamento messo in pratica soprattutto la mattina, quando i blucerchiati – divisi in tre squadre: blu, arancioni e verdi – si sono sfidati in una serie di giochi ed esercizi con palla, porticine e cinesini. Pomeriggio decisamente più serio con esercitazioni tattiche e partitelle. Domani, venerdì, vigilia del secondo test con il Magdeburg (sabato, ore 15.00), unico appuntamento pomeridiano.