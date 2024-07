Meulensteen: «La Samp è un sogno, pronto a dare tutto»

«Le prime sensazioni sono davvero buone, sono arrivato direttamente in ritiro e ho conosciuto i ragazzi e lo staff, tutte persone molto simpatiche. Sono pronto a lavorare». Melle Meulensteen si è già calato nella parte. Venticinque anni, olandese di Boxmeer ma cresciuto in Inghilterra al seguito del papà allenatore. Servirà anche lui alla nuova Sampdoria per affrontare al meglio la prossima Serie BKT.

Sogno. «Ho sentito dal mio agente dell’interesse ed è stato tutto molto rapido – rivela dall’hotel di Jena -. Ero entusiasta quando l’ho saputo e la grandezza del club mi ha spinto ad accettare. E poi la storia, il supporto dei tifosi, l’allenatore. Mi piace anche il campionato italiano, è sempre stato un sogno giocarci. Darò sempre tutto quando metterò questa maglia e scenderò in campo: spero che si possa fare una bella stagione».

Leggende. Ruud Gullit e Clarence Seedorf sono due predecessori niente male. «Quando si è saputo della Sampdoria – racconta – molti miei connazionali mi hanno parlato dei grandi calciatori che ci sono stati, delle leggende olandesi che hanno giocato qui. La Samp è un club molto conosciuto in Inghilterra, nei Paesi Bassi e in tutto il mondo. Il ruolo? Sono un centrocampista, ho giocato tutta la mia giovinezza in quel ruolo ma la mia prima stagione da professionista l’ho fatta da difensore. Poi sono tornato a centrocampo, ma sono felice di giocare dove la squadra ha bisogno».