La Samp al “Mugnaini”, tre volti nuovi agli ordini di Pirlo

La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo il giorno di riposo concesso da mister Pirlo, i blucerchiati sono tornati ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco dove per la prima volta si sono visti anche i volti nuovi Alessandro Bellemo, Simone Ghidotti e Nikolas Ioannou. Dopo una prima fase di attivazione in palestra e successivamente sul campo, la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica, chiusa da una partitella ad alta intensità a campo ridotto e allunghi finali.