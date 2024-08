Tutino: «Accoglienza emozionante, felicissimo di essere alla Samp»

Voce pacata ma concetti chiari, diretti. Gennaro Tutino è arrivato da poche ore a Genova, sogno di mezza estate della tifoseria blucerchiata, realizzato dal presidente Matteo Manfredi e dal responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi. «La trattativa è stata lunga e difficile ma volevo la Samp e sono felicissimo di essere qui – afferma l’attaccante napoletano, autore di 20 reti la scorsa stagione con la maglia del Cosenza -. L’accoglienza che ho ricevuto è stata emozionante: non mi aspettavo tanti tifosi in aeroporto e questo mi rende ancora di più responsabile. Arrivo in un club con grande storia e tradizione: non è stato difficile cogliere questa opportunità».

Forza. «Giocare a Marassi deve diventare un punto di forza – prosegue Tutino -. I nostri tifosi sono passionali, ricordo lo stadio pieno anche con la squadra già retrocessa, senza dimenticare che anche in trasferta ci seguono in massa e non ci fanno mai mancare il loro sostegno. Prima di me è arrivato Coda: Massimo è tra i più forti, se non addirittura il più forte attaccante della categoria. Non sarà difficile trovarsi sul campo: il direttore Accardi sta inserendo giocatori importanti che conoscono il campionato e giovani promettenti, sta nascendo un bel gruppo».