Coda e Benedetti in gol, la Samp supera l’Empoli al “Castellani”

Il tabellino della quarta amichevole pre-campionato dei blucerchiati.

Empoli 0

Sampdoria 2

Reti: p.t. 45′ Coda; s.t. 33′ Benedetti.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (37′ s.t. Marianucci), Ismajli, Viti; Gyasi (28′ s.t. Shpendi), Henderson, Haas (28′ s.t. Grassi), Pezzella (28′ s.t. Cacace); Fazzini (20′ s.t. Stojanovic), Esposito (20′ s.t. Ekong); Caputo (20′ s.t. Colombo).

A disposizione: Seghetti, Chiorra, Guarino, Donati, Sodero, Popob.

Allenatore: D’Aversa .

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli (20′ s.t. Ferrari), Vulikic (39′ s.t. Barreca); Venuti (40′ s.t. Girelli), Yepes (20′ s.t. Meulensteen), Bellemo (32′ s.t. Kasami), Ioannou (20′ s.t. Giordano); Akinsanmiro (20′ s.t. Benedetti), Borini (20′ s.t. Tutino); Coda (32′ s.t. La Gumina).

A disposizione: Ravaglia, Ricci, Zeqiraj, Stoppa.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Cecconi di Empoli e Giuggioli di Grosseto .

Quarto Ufficiale: Crezzini di Siena.

Note: ammoniti al per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 1428 (incasso 9.172,00 euro); terreno di gioco non in perfette condizioni.