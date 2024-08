La Samp batte il Como ai rigori e si regala il derby

Il tabellino della sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra blucerchiati e biancoblù.

Sampdoria 5

Como 4

Reti: p.t. 37′ Ioannou, 44′ Cutrone.

Sequenza rigori: Da Cunha gol, Vieira gol, Verdi palo, Benedetti gol, Braunoder traversa, Meulensteen parato, Baselli gol, Coda gol, Strefezza gol, Tutino gol.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes (37′ s.t. Meulensteen), Bellemo (31′ s.t. Vieira), Ioannou (23′ s.t. Giordano); Akinsanmiro (31′ s.t. Benedetti), Borini (23′ s.t. Tutino); Coda.

A disposizione: Vismara, Ravaglia, Barreca, Ricci, Kasami, Stoppa, La Gumina, Ferrari, Girelli, Zeqiraj.

Allenatore: Pirlo.

Como (4-4-2): Reina; Iovine, Varane (22′ p.t. Goldaniga), Barba, Moreno (33′ s.t. Sala); Strefezza, Braunoder, Mazzitelli (16′ s.t. Baselli), Da Cunha; Belotti (16′ s.t. Gabrielloni), Cutrone (34′ s.t. Verdi).

A disposizione: Audero, Vigorito, Dossena, Cerri, Gioacchini, Engelhardt, Abilgaard, Cassandro.

Allenatore: Fabregas.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Assistenti: Margani di Latina e Galimberti di Seregno.

Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.

VAR: Chiffi di Padova.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Note: espulso al 50′ s.t. Iovine per doppia ammonizione; ammoniti al 26′ s.t. Da Cunha, al 44′ s.t. Verdi, al 46′ s.t. Iovine per gioco scorretto; recupero 4′ p.t. e 5′ s.t.; paganti 14.196, incasso 176.553 euro; terreno di gioco in buone condizioni.