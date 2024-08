Veroli: «Sampdoria sensazione speciale, qui c’è il giusto mix»

«Avevo diverse squadre e soluzioni, però quando ho saputo della Samp è stata una scelta facile e sono contento di essere arrivato a Genova». Davide Veroli ha soltanto 21 anni ma, pur non nascondendo l’entusiasmo, parla già come un veterano. «Essere un giocatore della Sampdoria è una sensazione speciale – racconta -, è una società importante che sicuramente merita altri palcoscenici».

Effetto. «Fino ai 15 anni ero una mezzala, un calciatore più offensivo – racconta -. Poi piano piano sono arretrato e dal primo anno di Primavera e in Serie C a Pescara ho giocato da centrale difensivo o da braccetto sinistro. A Catanzaro ho fatto il terzino atipico ma mi sono trovato bene. Appena arrivato nell’ufficio di Pirlo mi ha fatto un certo effetto vederlo da vicino per la prima volta: mi ha spiegato il suo modo di intendere il calcio e mi piace. Il mix tra noi giovani e quelli più “vecchi” penso sia la cosa migliore, i grandi danno quel tocco di esperienza giusto per farci crescere».

Spettacolo. Infine una chiosa sulla tifoseria blucerchiata. «Già l’anno scorso quando sono venuto con il Catanzaro ho notato che Marassi fa sempre un bell’effetto – conclude -. Senti i tifosi molto vicini, è un’emozione unica. Non vedo l’ora che arrivi la prima in casa, spero che venga più gente possibile: sono pronto a vedere questo spettacolo».