La Sampdoria parte con un pareggio: 2-2 a Frosinone

Il tabellino della sfida tra giallazzurri e blucerchiati, 1.a giornata della Serie BKT 2024/25.

Frosinone 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 44′ Ambrosino; s.t. 9′ Venuti, 22′ Coda, 35′ Distefano.

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Monterisi, Marchizza, Bracaglia; J. Oyono, Gelli, Darboe (40′ s.t. Vural), A. Oyono (29′ s.t. Kvernadze); Ghedjemis (40′ s.t. Garritano), Ambrosino (15′ s.t. Distefano); Cuni (15′ s.t. Pecorino).

A disposizione: Frattali, Zaknic, Kalaj, Henrique, Cichella, Bouabre, Sene.

Allenatore: Vivarini.

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti (19′ s.t. Depaoli), Yepes, Bellemo (20′ s.t. Benedetti), Ioannou; Akinsanmiro (39′ s.t. Vieira), Tutino (26′ s.t. Sekulov); Coda (39′ s.t. Giordano).

A disposizione: Vismara,, Ricci, Kasami, Meulensteen, La Gumina, Ferrari, Veroli.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Rocca di Catanzaro e Barone di Roma 1.

Quarto ufficiale: Di Francesco di Osti Lido.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: espulso al 37′ s.t. Ioannou per gioco scorretto; ammoniti al 28′ p.t. Monterisi, al 30′ p.t. Romagnoli, al 25′ s.t. Ioannou per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.