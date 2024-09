Prima vittoria per la Samp: Venuti piega il Südtirol

Sampdoria 1

Südtirol 0

Reti: p.t. 20′ Venuti.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Venuti (11′ s.t. Depaoli), Benedetti (30′ s.t. Vieira), Yepes (31′ s.t. Akinsanmiro), Bellemo (18′ s.t. Kasami), Ioannou; Coda (30′ s.t. La Gumina), Tutino.

A disposizione: Vismara, Barreca, Riccio, Borini, Meulensteen, Vulikic, Sekulov.

Allenatore: Sottil.

Südtirol (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Rover (30′ s.t. Zedadka,), Arrigoni, Kurtic (30′ s.t. Merkaj), Molina (44′ s.t. El Kaouakibi); Tait (17′ s.t. Martini), Casiraghi (17′ s.t. Praszelik); Odogwu.

A disposizione: Drago, Tschöll, Crespi, Davi, Rottensteiner, Ceppitelli, Vimercati.

Allenatore: Valente.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Assistenti: Baccini di Conegliano e Raspollini di Livorno.

Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.

VAR: Miele di Nola.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: ammoniti al 30′ p.t. Bereszynski, al 40′ p.t. Kurtic, al 27′ s.t. Martini, al 32′ s.t. Depaoli per gioco scorretto, al 5′ s.t. Tutino per proteste; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.405 euro), paganti 2.035 (incasso 44.667 euro); terreno di gioco in buone condizioni.