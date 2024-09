Borini risponde a Pinamonti e ai rigori la Samp fa suo il derby

Il tabellino della sfida tra rossoblù e blucerchiati, sedicesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25.

Genoa 6

Sampdoria 7

Reti: p.t. 10′ Pinamonti; s.t. 38′ Borini.

Sequenza rigori: Miretti fuori, Borini gol, Bani gol, Bereszynski gol, Bohinen gol, Benedetti parato, Vasquez gol, Depaoli gol, Vogliacco gol, Tutino gol, Frendrup gol, Sekulov gol, Zanoli parato, Barreca gol.

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliasco, Bani, Vasquez; Sabelli (9′ s.t. Zanoli), Frendrup, Badelj (34′ s.t. Bohinen), Thorsby, Martin (10′ s.t. Matturro); Pinamonti (35′ s.t. Ankeye), Vitinha (20′ s.t. Miretti).

A disposizione: Sommariva, Gollini, De Winter, Ekhator, Marcandalli, Kassa, Accornero, Ahanor, Masini.

Allenatore: Gilardino.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Depaoli, Akinsanmiro (17′ s.t. Benedetti), Meulensteen, Vieira (31′ s.t. Sekulov), Ioannou (18′ s.t. Barreca); Coda (18′ s.t. Tutino), La Gumina (31′ s.t. Borini).

A disposizione: Vismara, Ravaglia, Riccio, Bellemo, Kasami, Venuti, Giordano, Yepes, Veroli.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Assistenti: Perrotti di Campobasso e Bahri di Sassari.

Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo.

VAR: Paterna di Teramo.

AVAR: Marini di Roma 1.

Note: ammoniti al 33′ p.t. La Gumina per proteste, al 36′ p.t. Ioannou, al 37′ p.t. Badelj, al 42′ p.t. Depaoli, al 3′ s.t. Vitinha, al 19′ s.t. Vieira, al 37′ s.t. Meulensteen per gioco scorretto, all’11’ s.t. Bani per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e ‘ s.t.; spettatori ; terreno di gioco in discrete condizioni.