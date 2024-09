Ioannou, Tutino e Coda: è tris blucerchiato a Modena

Per il report della sfida tra gialloblù e blucerchiati, 7.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Modena 1

Sampdoria 3

Reti: s.t. 12′ Ioannou, 31′ Tutino, 35′ Coda, 38′ Beyuku.

Modena (4-2-3-1): Gagno; Dellavalle, (23′ s.t. Beyuku), Zaro, Caldara, Idrissi; Santoro, Magnino (39′ s.t. Zidouh); Duca (1′ s.t. Caso), Palumbo, Bozhanaj (48′ s.t. Cauz); Abiuso.

A disposizione: Sassi, Bagheria, Pergreffi, Oliva, Cotali, Sarris.

Allenatore: Bisoli.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli (6′ p.t. Riccio), Vulikic; Venuti, Benedetti (1′ s.t. Kasami), Yepes, Bellemo (22′ s.t. Vieira, 29′ s.t. Akinsanmiro), Ioannou (22′ s.t. Depaoli); Coda, Tutino.

A disposizione: Vismara, Barreca, Meulensteen, La Gumina, Giordano, Veroli, Sekulov.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Assistenti: Di Monte di Chieti e Vigile di Cosenza.

Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni.

VAR: Minelli di Varese.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti al 9′ p.t. Yepes, al 10′ p.t. Benedetti, al 41′ p.t. Duca, al 22′ s.t. Venuti per gioco scorretto, al 15′ s.t. Ioannou e Pergreffi per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 10.101 (rateo 56.000 euro), paganti 4.023 (incasso 65.001 euro); terreno di gioco in buone condizioni.