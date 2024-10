Cinquina blucerchiata al “Manuzzi”: la Samp espugna Cesena

Per il report della sfida tra bianconeri e blucerchiati, 9.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Cesena 3

Sampdoria 5

Reti: p.t. 13′ Prestia, 14′ Prestia aut., 22′ Meulensteen, 28′ Adamo; 11′ s.t. Meulensteen, 17′ Tutino, 19′ Kargbo, 43′ Akinsanmiro.

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia (37′ s.t. Van Hooijdonk), Mangraviti (22′ s.t. Celia); Adamo, Francesconi (16′ s.t. Kargbo), Calò, Bastoni; Berti, Donnarumma (37′ s.t. Tavsan); Shpendi.

A disposizione: Klinsmann, Siano, Chiarello, Mendicino, Ceesay, Piacentini, Pieraccini.

Allenatore: Mignani.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Venuti (38′ s.t. Giordano), Benedetti (28′ s.t. Akinsanmiro), Meulensteen, Kasami (28′ s.t. Bellemo), Ioannou (16′ s.t. Depaoli); Coda (38′ s.t. La Gumina), Tutino.

A disposizione: Vismara, Ghidotti, Pedrola, Ferrari, Yepes, Veroli, Sekulov.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Assistenti: Zingarelli di Siena e Votta di Moliterno.

Quarto ufficiale: Cerbasi di Arezzo.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Gualtrieri di Asti.

Note: espulso al 45′ s.t. Kargbo per proteste; ammoniti al 46′ p.t. Ciofi, all’8′ s.t. Ioannou, al 33′ s.t. Venuti, al 48′ s.t. Van Hooijdonk per gioco scorretto, al 45′ s.t. Kargbo per proteste; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.