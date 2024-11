Brusco stop per la Samp: l’ex Bjarnason rilancia il Brescia

Per il report della sfida tra blucerchiati e biancazzurri, 12.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 0

Brescia 1

Reti: s.t. 24′ Bjarnason.

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Riccio; Depaoli (47′ s.t. Sekulov), Akinsanmiro (27′ s.t. Benedetti), Meulensteen, Kasami (27′ s.t. Pedrola), Venuti (16′ s.t. Ioannou); Borini (16′ s.t. Coda), Tutino.

A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Bellemo, Giordano, Ferrari, Yepes, Vulikic.

Allenatore: Sottil.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann (1′ s.t. Jallow), Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli (37′ s.t. Fogliata), Verreth, Besaggio; Olzer (22′ s.t. Bjarnason); Juric (37′ s.t. Nuamah), Borrelli (48′ s.t. Papetti).

A disposizione: Andrenacci, Calvani, Bianchi, Buhagiar.

Allenatore: Maran.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Tegoni di Milano e Niedda di Ozieri.

Quarto ufficiale: Grasso di Ariano Irpino.

VAR: Volpi di Arezzo.

AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Note: espulso al 31′ s.t. Riccio per doppia ammonizione; ammoniti al 17′ p.t. Depaoli per simulazione, al 18′ p.t. Olzer, al 23′ p.t. Dickmann, al 46′ p.t. Riccio per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.258 euro), paganti 3.025 (incasso 65.887 euro); terreno di gioco in buone condizioni.