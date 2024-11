Tris nerazzurro: la Sampdoria sconfitta in casa del Pisa

Per il report della sfida tra nerazzurri e blucerchiati, 13.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Pisa 3

Sampdoria 0

Reti: p.t. 38′ Lind; s.t. 7′ Tramoni, 40′ Angori.

Pisa (3-4-3): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli (42′ s.t. Calabresi); Tourè, Marin, Piccinini (29′ s.t. Abildgaard), Angori; Moreo (28′ s.t. Mlakar), Lind (20′ s.t. N. Bonfanti), Tramoni (20′ s.t. Hojholt).

A disposizione: Nicolas, Loria, Vignato, Beruatto, Nielsen, Arena, Jevsenak, G. Bonfanti.

Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic (37′ s.t. Benedetti); Depaoli (15′ s.t. Sekulov), Akinsanmiro, Meulensteen, Kasami (15′ s.t. Pedrola), Giordano (37′ s.t. La Gumina); Coda (24′ s.t. Borini), Tutino.

A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Barreca, Bellemo, Ferrari, Yepes.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Assistenti: Del Giovane di Albano Laziale e Pagliardini di Arezzo.

Quarto ufficiale: Sfira di Pordenone.

VAR: Maresca di Napoli.

AVAR: Pezzuto di Lecce.

Note: ammoniti al 34′ p.t. Canestrelli, al 31′ s.t. Borini per gioco scorretto, al 43′ s.t. Bereszynski e Marin per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.