Subito doppio per Semplici e staff in vista di Samp-Spezia

Leonardo Semplici a Bogliasco. Sul campo principale del “Mugnaini”, il nuovo tecnico blucerchiato e il suo staff hanno diretto per la prima volta la Sampdoria, impegnata in una doppia seduta. Al mattino, dopo una riunione introduttiva in sala video e la prima fase di attivazione, la seduta è stata contraddistinta da lavoro atletico, torelli ed esercitazioni tattiche. Riscaldamento, ancora tattica e partitelle nel menù della sessione pomeridiana. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino.