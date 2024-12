Yepes a segno ma passa la Roma: Samp fuori dalla Coppa Italia

Il tabellino della sfida tra giallorossi e blucerchiati, ottavo di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25.

Roma 4

Sampdoria 1

Reti: p.t. 9′ e 19′ Dovbyk, 24′ Baldanzi; s.t. 16′ Yepes, 34′ Shomurodov.

Roma (3-4-2-1): Ryan; Celik, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers (17′ s.t. Soule), Pisilli (17′ s.t. Le Fee), Paredes (25′ s.t. Pellegrini), Angelino; Baldanzi, Zalewski (25′ s.t. Dahl); Dovbyk (33′ s.t. Shomurodov).

A disposizione: Marin, Svilar, Abdulhamid, Dybala, Sangaré, El Shaarawy.

Allenatore: Ranieri.

Sampdoria (4-3-3): Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli (1′ s.t. Ioannou); Vieira (17′ s.t. Benedetti), Yepes, Akinsanmiro (33′ s.t. Bellemo); Borini, Leonardi (24′ s.t. Sekulov), Pedrola (1′ s.t. Depaoli).

A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Barreca, Riccio, Ricci, Coda, Tutino, La Gumina, Giordano, Girelli.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Assistenti: C. Rossi e Palermo di Bari.

Quarto ufficiale: Doveri di Roma 1.

VAR: Maggioni di Lecco.

AVAR: Meraviglia di Pistoia.

Note: ammoniti al 23′ p.t. Pisilli, al 6′ s.t. Vulikic, al 22′ s.t. Borini per per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 3′ s.t.; spettatori 56858; terreno di gioco in buone condizioni.