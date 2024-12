Finotto apre, Veroli chiude: pari a Marassi con la Carrarese

Per il report della sfida tra blucerchiati e gialloblù, 19.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 1

Carrarese 1

Reti: p.t. 4′ Finotto; s.t. 22′ Veroli.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli (35′ p.t. Venuti), Vieira (17′ s.t. Kasami), Yepes, Akinsanmiro, Barreca (17′ s.t. Pedrola); Coda, Tutino (36′ s.t. Borini).

A disposizione: Vismara, Silvestri, Bellemo, Ricci, La Gumina, Vulikic, Leonardi, Ioannou.

Allenatore: Semplici.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli (9′ s.t. Capezzi), Schiavi (34′ s.t. Palmieri), Giovane (23′ s.t. Cherubini), Cicconi; Finotto (9′ s.t. Coppolaro), Cerri (1′ s.t. Shpendi).

A disposizione: Chiorra, Panico, Bouah, Falco, Capello, Maressa, Belloni.

Allenatore: Calabro.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Assistenti: D’Ascanio di Ancona e Emmanule di Pisa.

Quarto ufficiale: Andeng Mbei di Cuneo.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Longo di Paola.

Note: espulso al 7′ s.t. Illanes per comportamento non regolamentare; ammoniti al 10′ s.t. Riccio, al 26′ s.t. Schiavi per gioco scorretto; recupero 2′ p.t., 6′ s.t.; abbonati 19.4075 (rateo 195.258,62 euro), paganti 4.231 (incasso 88.993 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.