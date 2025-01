Ecco Beruatto: «Alla Samp per storia, tifosi e papà»

«È stata una trattativa abbastanza lunga ma alla fine l’importante è essere qui e le sensazioni sono davvero molto positive». Nato a Trieste nel 1998, Pietro Beruatto arriva dal Pisa, primo rinforzo per l’organico a disposizione di Leonardo Semplici in questo mercato invernale. «I ragazzi e il mister mi hanno accolto benissimo – afferma l’esterno mancino -. Già dopo il primo allenamento mi sono reso conto di quanta qualità ci sia in questa squadra e sono sicuro che abbiamo le carte in regola per ripartire nella maniera giusta».

Papà. «Papà ha allenato qui e con la leva 1995 ha vinto il campionato Allievi Nazionali – racconta il figlio d’arte -. All’epoca ero piccolo, ricordo che venivo a vedere i suoi allenamenti qui a Bogliasco. Quando ha saputo dell’interesse della Sampdoria, era molto contento ed emozionato perché la Samp è un club storico, prestigioso e con dei tifosi meravigliosi. Anche da avversario mi sono reso conto di cosa vuol dire giocare a Marassi: i tifosi incitano la squadra dal primo all’ultimo minuto, sono incredibili: qui c’è tutto per fare qualcosa di bello».