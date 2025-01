Riccio illude la Samp, il Cesena ribalta e passa al “Ferraris”

Per il report della sfida tra blucerchiati e bianconeri, 21.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 1

Cesena 2

Reti: p.t. 8′ Riccio, 31′ Antonucci; s.t. 17′ Donnarumma

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Venuti, Bellemo, Yepes (23′ s.t. Niang), Beruatto (11′ s.t. Ioannou); Akinsanmiro, Pedrola (11′ s.t. Tutino, 23′ s.t. Sekulov); Coda (35′ s.t. Leonardi).

A disposizione: Vismara, Scardigno, Vieira, Ricci, Depaoli, Vulikic, Fisher.

Allenatore: Semplici.

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Calò, Tavsan (40′ s.t. Francesconi), Donnarumma (29′ s.t. Celia); Antonucci (48′ s.t. Pieraccini), Shpendi (40′ s.t. La Gumina).

A disposizione: Pisseri, Fontana, Curto, Mendicino, Kargbo, Ceesay, Berti, Piacentini.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Moro di Schio e Ricciardi di Ancona.

Quarto ufficiale: Ramondino di Palermo.

VAR: Volpi di Arezzo.

AVAR: Guida di Torre Annunziata.

Note: ammoniti all’11’ p.t. Yepes, al 25′ p.t. Tavsan, al 12′ s.t. Akinsanmiro, al 44′ s.t. La Gumina per gioco scorretto, al 43′ s.t. Klinsmann per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 5′ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.258,62 euro), paganti 1.673 (incasso 33.366 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.