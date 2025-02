Depaoli stende il Cosenza: la Sampdoria torna alla vittoria

Per il report della sfida tra blucerchiati e rossoblù, 24.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 1

Cosenza 0

Reti: p.t. 45′ Depaoli.

Sampdoria (3-4-2-1): Perisan (12′ s.t. Vismara); Riccio, Ferrari (28′ s.t. Vulikic), Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Beruatto; Oudin (10′ s.t. Ricci), Sibilli (28′ s.t. Ioannou); Niang (28′ s.t. Coda).

A disposizione: Vismara, Scardigno, Coda, Pedrola, Leonardi, Fisher, Sekulov.

Allenatore: Semplici.

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale (13′ s.t. Rizzo Pinna); Ricciardi (37′ s.t. Zilli), Kouan (37′ s.t. Ciervo), Gargiulo, D’Orazio; Florenzi (13′ s.t. Garritano), Mazzocchi (27′ s.t. Fumagalli); Artistico.

A disposizione: Vettorel, Cimino, Martino, Charlys, Sgarbi, G. Ricci, Kourfalidis.

Allenatore: Alvini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Regattieri di Finale Emilia.

Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.

VAR: Maggioni di Lecco.

AVAR: Camplone di Pescara.

Note: espulso al 32′ p.t. Vieira per doppia ammonizione; ammoniti al 18′ p.t. Florenzi, al 26′ p.t. Vieira, al 39′ p.t. Ricciardi, al 40′ p.t. Depaoli, al 44′ s.t. D’Orazio, al 46′ s.t. Coda per gioco scorretto, al 28′ s.t. Garritano per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.258 euro), minipack 120 (rateo 2.000 euro), paganti 1.329 (incasso 27.787 euro); terreno di gioco in non perfette condizioni.