La Samp ferma la capolista: reti bianche al “Ferraris” con il Sassuolo

Per il report della sfida tra blucerchiati e neroverdi, 27.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 0

Sassuolo 0

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio (13′ s.t. Bereszynski); Venuti, Meulensteen (29′ s.t. Yepes), Ricci, Ioannou; Oudin (40′ s.t. Abiuso), Sibilli (29′ s.t. Akinsanmiro); Niang (29′ s.t. Coda).

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Vieira, Bellemo, Beruatto, Veroli, Sekulov.

Allenatore: Semplici.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna (39′ s.t. Muharemovic), Doig (34′ s.t. Pieragnolo); Verdi (17′ s.t. Mazzitelli), Obiang, Boloca; Berardi, Moro (17′ s.t. Mulattieri), Laurienté (34′ s.t. Pierini).

A disposizione: Satalino, Volpato, Ghion, Odenthal, Bonifazi, Lipani, Iannoni.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Assistenti: Garzelli di Livorno e Cavallina di Parma.

Quarto ufficiale: Turrini di Firenze.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti al 3′ p.t. Altare, al 15′ p.t. Riccio, al 44′ p.t. Doig, all’8′ s.t. Curto, al 20′ s.t. Sibilli, al 22′ s.t. Meulensteen, al 28′ s.t. Lovato per gioco scorretto, al 21′ s.t. Berardi per proteste; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori abbonati 19.405 (rateo 195.258 euro), paganti 1.990 (incasso 33.574 euro); terreno di gioco in buone condizioni.