Sampdoria a secco, al “Picco” lo Spezia ne fa due e vince

Spezia 2

Sampdoria 0

Reti: s.t. 21′ e 29′ Lapadula.

Spezia (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Wisniewski; Elia, Bertola, Bandinelli (48′ s.t. Candelari), Nagy (13′ s.t. S. Esposito), Aurelio; Lapadula (36′ s.t. Di Serio), F. Esposito.

A disposizione: Mascardi, Chichizola, Ferrer, Falcinelli, Colak, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata.

Allenatore: D’Angelo.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto (29′ s.t. Coda), Altare, Riccio; Bereszynski (42′ s.t. Abiuso), Vieira (29′ s.t. Oudin), Yepes, Beruatto; Depaoli, Sibilli (1′ s.t. Akinsanmiro); Niang.

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Ricci, Meulensteen, Venuti, Ferrari, Veroli, Benedetti.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Assistenti: Capaldo di Napoli e Bercigli di Firenze.

Quarto ufficiale: Madonia di Palermo.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Camplone di Pescara.

Note: espulso al 40′ s.t. Wisniewski per somma di ammonizioni; ammoniti al 28′ p.t. Vieira, al 37′ p.t. Wisniewski, al 45′ p.t. Sibilli, al 15′ s.t. Bereszynski, 26′ s.t. Riccio, al 44′ s.t. Oudin per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori; terreno di gioco in buone condizioni.