Primo allenamento per Evani e staff, mercoledì doppio

Prima giornata alla guida della Sampdoria per Alberico Evani e il suo staff. Il nuovo tecnico blucerchiato – affiancato dal vice Attilio Lombardo e dal collaboratore Angelo Gregucci – ha diretto un allenamento pomeridiano sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco, il primo sulla strada che porta alla sfida casalinga con il Cittadella (sabato, ore 17.15).

Esercitazioni. Dopo un’attivazione fisica agli ordini del preparatore atletico Paolo Bertelli, i blucerchiati sono stati sottoposti ad una serie di esercitazioni tecniche, di possesso e infine tattiche, concluse da una partitella finale.

Agenda. Permesso familiare per il neopapà Giuseppe Sibilli; programmi individuali per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter riabilitativi infine per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.