L’ex Torregrossa la sblocca in avvio, Samp superata a Carrara

Per il report della sfida tra gialloazzurri e blucerchiati, 35.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Carrarese 1

Sampdoria 0

Reti: p.t. 6′ Torregrossa.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Guarino, Illanes, Imperiale; Zanon (44′ s.t. Bouah), Zuelli, Cherubini (30′ s.t. Cerri), Schiavi (13′ s.t. Giovane), Cicconi; Torregrossa (13′ s.t. Milanese), Finotto (1′ s.t. Shpendi).

A disposizione: Fiorillo, Melegoni, Oliana, Manzari, Fontanarosa, Belloni, Capezzi.

Allenatore: Calabro.

Sampdoria (4-3-3): Cragno; Bereszynski (12′ s.t. Oudin), Curto, Altare, Beruatto; Vieira (40′ s.t. Abiuso), Ricci (24′ s.t. Borini), Meulensteen (1′ s.t. Akinsanmiro); Depaoli, Niang (40′ s.t. Coda), Benedetti.

A disposizione: Ghidotti, Chiorra, Riccio, Venuti, Ferrari, Yepes, Sibilli.

Allenatore: Evani.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Assistenti: Dei Giudici di Latina e Miniutti di Maniago.

Quarto ufficiale: Di Francesco di Ostia Lido.

VAR: Pairetto di Nichelino.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: ammoniti al 28′ p.t. Cragno per proteste, al 35′ p.t. Schiavi, al 2′ s.t. Cicconi, al 9′ s.t. Bereszynski, al 40′ s.t. Vieira per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 4.194 (incasso 49.529 euro); terreno di gioco in sintetico.