Verso Castellammare: domenica di lavoro, lunedì rifinitura e partenza

Domenica di lavoro al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria, impegnata nella preparazione dell’ultima giornata della regular season di Serie BKT, in programma martedì sera in casa della Juve Stabia (ore 20.30).

Gruppi. Come alla ripresa degli allenamenti, dopo un’attivazione fisica in comune, persiste anche nel pomeriggio la divisione in due gruppi dei blucerchiati di Alberico Evani: da una parte i maggiormente impiegati con la Salernitana, sottoposti prevalentemente a scarico e terapie; dall’altra il resto dei disponibili, alle prese con esercitazioni tattiche e partitella (con il supporto numerico di alcuni giovani della Primavera).

Agenda. Sedute differenziate per Fabio Borini e Simone Romagnoli; percorso di recupero per Samuele Perisan; riposo post-operatorio per Gennaro Tutino. Domani, lunedì, è in agenda la rifinitura mattutina che precederà il pranzo in comune e la partenza in volo charter per la Campania.