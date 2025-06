Meulensteen e Curto a segno, alla Samp l’andata del playout

Il tabellino della sfida tra blucerchiati e granata, andata del playout della Serie BKT 2024/25.

Sampdoria 2

Salernitana 0

Reti: p.t. 39′ Meulensteen; s.t. Curto.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno (26′ s.t. Ghidotti); Riccio, Ferrari (31′ s.t. Curto), Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Meulensteen (38′ s.t. Benedetti), Venuti (38′ s.t. Ioannou); Sibilli, Coda (31′ s.t. Borini).

A disposizione: Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Sekulov, Abiuso.

Allenatore: Evani.

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amarucci, Corazza (24′ s.t. Stojanovic); Caligara (35′ s.t. Soriano), Tongya (44′ s.t. Raimondo); Simy (24′ s.t. Cerri).

A disposizione: Sepe, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli.

Allenatore: Marino.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Assistenti: Passeri di Gubbio e Costanzo di Orvieto.

Quarto ufficiale: La Penna di Roma 1.

VAR: Fabbri di Ravenna.

AVAR: Abisso di Palermo.

Note: espulsi al 46′ s.t. Borini per gioco scorretto e al 51′ s.t. Stojanovic per comportamento non regolamentare; ammoniti al 40′ p.t. Depaoli, al 45′ p.t. Yepes, al 6′ s.t. Ghiglione, al 12′ s.t. Tongya, al 13′ s.t. Simy, al 32′ s.t. Venuti, al 51′ s.t. Raimondo, al 53′ s.t. Veroli, al 55′ s.t. Ioannou per gioco scorretto, al per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t., 8′ s.t.; paganti 30.573 (incasso 130.386 euro); terreno di gioco in buone condizioni.