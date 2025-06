Blucerchiati a due velocità al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

Sampdoria ancora a due velocità a Bogliasco. Agli ordini di Alberico Evani e del suo staff, i blucerchiati maggiormente impiegati domenica scorsa al “Ferraris” con la Salernitana hanno svolto una nuova sessione di scarico; seduta completa sul campo principale del “Mugnaini” invece per tutti gli altri calciatori disponibili. Riposo pre-intervento chirurgico per Alessio Cragno; iter di recupero sul campo per Gennaro Tutino; riabilitazione per Giorgio Altare e Samuele Perisan. Domani, mercoledì, è in agenda al mattino un nuovo allenamento in vista della sfida di ritorno del playout della Serie BKT 2024/25, riprogrammata per domenica 22 giugno all'”Arechi” di Salerno (ore 20.30).