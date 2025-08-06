Samp-Novara non si sblocca, pari a reti bianche al “Mugnaini”
Il tabellino della terza amichevole stagionale dei blucerchiati di Massimo Donati.
Sampdoria 0
Novara 0
Sampdoria (4-3-1-2): Ghidotti (36′ s.t. Tantalocchi); Venuti (19′ s.t. Girelli), Riccio, Ferrari (1′ s.t. Vulikic), Ioannou (19′ Giordano); Depaoli (36′ s.t. Papasergio), Bellemo, Conti; Benedetti (36′ s.t. Casalino); Sekulov (19′ s.t. La Gumina), Coda (36′ s.t. Çuni).
A disposizione: Ravaglia, Ricci, Malanca, Paratici, Diop.
Allenatore: Donati.
Novara (4-3-1-2): Boseggia; D’Alessio, Citi, Lorenzini, Agyemang; Ranieri, Basso, Collodel; Donadio; Alberti, Da Graca.
A disposizione ed entrati nel corso della ripresa: Negri, Trifino, Khailoti, Cannavaro, Dell’Erba, Maressa, Gerardini, Arboscello, Di Munno, Lartey, Asencio, Camolese, Deseri, De Mori, Federico, Sibilio, Aurelio.
Allenatore: Zanchetta.
Arbitro: Burlando di Genova.
Assistenti: Mino della Spezia e Pignatelli di Viareggio.
Note: recupero 0′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.