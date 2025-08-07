Due velocità al “Mugnaini”, in campo anche Ferri

Due velocità al “Mugnaini” di Bogliasco per la Sampdoria. I calciatori maggiormente impiegati nel test con il Novara hanno svolto una seduta di scarico in palestra, gli altri disponibili – compreso Jorda Ferri, per la prima volta con i nuovi compagni – hanno svolto una seduta agli ordini di Massimo Donati e del suo staff caratterizzata da attivazione atletica sul campo, esercitazioni tecniche, possessi, quindi allunghi alternati a due partitelle ad alta intensità a campo ridotto. Domani, venerdì, nuovo appuntamento mattutino.