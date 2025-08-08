U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Prima a Bogliasco per Henderson, sabato nuovo mattutino

Prima a Bogliasco per Liam Henderson. Il centrocampista scozzese, ultimo acquisto blucerchiato, ha fatto il suo esordio al “Mugnaini” nella seduta mattutina prevista da Massimo Donati e staff. Un allenamento iniziato con attivazione fisica e tecnica, proseguito con esercitazioni tattiche e concluso con una partitella in spazi ridotti. Domani, sabato, la Sampdoria tornerà il campo per una nuova sessione mattutina.

