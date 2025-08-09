U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tattica e palle inattive al “Mugnaini”, domenica c’è il Pontedera

Mattutino dedicato a tecnica e tattica per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, in attesa della quarta ed ultima amichevole pre-campionato. Dopo una prima fase di attivazione atletica sul campo con e senza palla, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta incentrata su esercitazioni tattiche, alternate a lavori aerobici, partitella a campo ridotto e sviluppo delle palle inattive. Domani, domenica, alle ore 17.00, è fissato il test con il Pontedera (diretta tv su Telenord), formazione che parteciperà al campionato di Serie C.

