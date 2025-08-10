Çuni a segno, la Samp supera il Pontedera a Bogliasco
Çuni a segno, la Samp supera il Pontedera a Bogliasco
Il tabellino della quarta e ultima amichevole stagionale dei blucerchiati di Massimo Donati.
Sampdoria 1
Pontedera 0
Rete: p.t. 7′ Çuni.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti (25′ s.t. Ravaglia); Riccio (25′ s.t. Diop), Ferrari (28′ s.t. Malanca), Vulikic (32′ s.t. Giordano); Depaoli (32′ s.t. Papasergio), Ferri (18′ s.t. Conti), Bellemo (28′ s.t. Girelli), Ricci (1′ s.t. Henderson), Benedetti (1′ s.t. Ioannou, 32′ s.t. Pedrola); Sekulov (1′ s.t. Coda), Çuni (18′ s.t. La Gumina).
A disposizione: Casalino, Paratici.
Allenatore: Donati.
Pontedera (4-2-3-1): Vannucci; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Milazzo, Pietra; Vitali, Scaccabarozzi, Polizzi; Andolfi.
A disposizione ed entrati nel corso della ripresa: Raffi, Biagini, Corradini, Gueye, Tarantinio, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Herculano, Tempre, Coviello, Innocenti.
Allenatore: Menichini.
Arbitro: Dasso di Genova.
Assistenti: El Hamdaoui di Novi Ligure e Li Vigni di Seregno.
Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.