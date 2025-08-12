Ripresa in chiave-Spezia al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Massimo Donati, la Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida di lunedì 18 agosto al “Picco” con lo Spezia (ore 18.30, diretta tv su Italia 1), trentaduesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Sul campo principale del “Mugnaini” i blucerchiati sono stati sottoposti ad una seduta a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecniche e partitella in spazi ridotti. Domani, mercoledì, è in agenda un appuntamento mattutino.

