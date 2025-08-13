U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Spezia-Samp di Coppa Italia affidata a Zufferli di Udine

News

Arbitri: Spezia-Samp di Coppa Italia affidata a Zufferli di Udine

La designazione arbitrale per Spezia-Sampdoria, gara in programma lunedì 18 agosto (ore 18.30, diretta tv su Italia 1) al “Picco” della Spezia e valida quale trentaduesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Arbitro: Zufferli di Udine.
Assistenti: Barone di Roma 1 e Laghezza di Mestre.
Quarto ufficiale: Piccinini di Forlì.
VAR: Mazzoleni di Bergamo.
AVAR: Rutella di Enna.

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

13 Agosto 2025 Team
Ripresa in chiave-Spezia al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

Ripresa in chiave-Spezia al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

12 Agosto 2025 Team
Çuni a segno, la Samp supera il Pontedera a Bogliasco

Çuni a segno, la Samp supera il Pontedera a Bogliasco

10 Agosto 2025 Team
Campagna Abbonamenti 2025/26