Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Mattutino tecnico-tattico per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista del trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa con lo Spezia al “Picco” (lunedì, ore 18.30, diretta tv su Italia 1). Al “Mugnaini” i blucerchiati hanno svolto una seduta agli ordini di Massimo Donati e del suo staff ca base di attivazione atletica in palestra e sul campo, possessi, esercitazioni tecniche, alternate e sessioni tattiche e partitella a campo ridotto ad alta intensità. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi nuovamente al mattino a Bogliasco.