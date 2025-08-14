Narro a Bogliasco con i compagni, ripresa sabato mattina

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento all’esordio stagionale con lo Spezia, sfida in programma lunedì 18 agosto al “Picco” (ore 18.30, diretta tv su Italia 1) e valida quale trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Sul pranto principale del “Mugnaini”, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattutina che ha visto i blucerchiati – compreso l’attaccante Victor Narro – impegnati in attiavazione atletica, circuito tecnico, esercitazioni tattiche e partitella ad alta intensità. Domani, venerdì, la squadra godrà di una giornata di stacco per rimettersi all’opera a Bogliasco sabato mattina.