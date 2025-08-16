Tattica al “Mugnaini”, domenica rifinitura e conferenza

Dopo aver goduto di un giorno di riposo, la Sampdoria si è ritrovata questa mattina a Bogliasco per riprendere la preparazione alla sfida con lo Spezia, in programma lunedì al “Picco” (ore 18.30, diretta tv su Italia 1) e valida quale trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Attivazione atletica, possessi ed esercitazione tattica con partitella finale a campo ridotto: questo il menù della seduta che i blucerchiati hanno sostenuto sul campo principale del “Mugnaini” agli ordini di Massimo Donati e del suo staff. Domani, domenica, è in programma la rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore e dalla successiva partenza in pullman, nel tardo pomeriggio, verso la sede del ritiro nello Spezzino.