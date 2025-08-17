U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Coppa Italia: i convocati di Donati per Spezia-Sampdoria

News

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con lo Spezia, in programma domani, lunedì, al “Picco” (ore 18.30, diretta tv su Italia 1) e valida quale trentaduesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti (1), Ravaglia (30), Tantalocchi (22).

Difensori: Depaoli (23), Ferrari (25), Giordano (21), Ioannou (44), Malanca (39), Riccio (5), Vulikic (31).

Centrocampisti: Bellemo (14), Benedetti (80), Casalino (34), Conti (33), Ferri (4), Girelli (19), Henderson (16), Ricci (8).

Attaccanti: Coda (9), Çuni (7), La Gumina (20), Narro (70), Pedrola (11), Sekulov (24).

