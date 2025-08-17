U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Siamo in costruzione ma il gruppo è solido»

Donati: «Siamo in costruzione ma il gruppo è solido»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Spezia-Sampdoria, trentaduesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Tattica al “Mugnaini”, domenica rifinitura e conferenza

16 Agosto 2025 Team
Narro a Bogliasco con i compagni, ripresa sabato mattina

14 Agosto 2025 Team
Arbitri: Spezia-Samp di Coppa Italia affidata a Zufferli di Udine

13 Agosto 2025 Team
Campagna Abbonamenti 2025/26